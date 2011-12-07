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Минэкономики РТ о господдержке газетных киосков: Эта тема у нас в проработке

Газетные киоски не могут получить субсидии или отсрочку по налогам.

Минэкономики РТ прорабатывает вопрос господдержки газетных киосков. Об этом заявил глава ведомства Мидхат Шагиахметов.

«Мы вместе с вами посмотрим, как будем работать по федеральному центру в этой категории. Мы вас услышали, эта тема у нас в проработке», — сказал министр.

Данную проблему предприниматели озвучили во время онлайн-конференции. Они сообщили, что газетные киоски не имеют возможности воспользоваться мерами господдержки в виде субсидий и отсрочки по налогам, так как их продукция не входит в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей. 

КВ
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