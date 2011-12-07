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Министр экологии ответит на вопросы татарстанцев в онлайн-трансляции

Трансляция начнется 5 июня в 16 часов.

Как в Республике Татарстан проходит на практике осуществление национального проекта «Экология»? Что больше всего интересует и волнует жителей нашей республики в этом проекте? Об этом сегодня в ходе онлайн-трансляции официальных сообществ Татарстана в соцсетях расскажет министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Щадриков.

В прямом эфире глава ведомства также ответит и на вопросы пользователей. Ответы на вопросы, которые не успеют прозвучать в ходе онлайн-трансляции, пользователи получат от специалистов минэкологии РТ после завершения программы.

Программа #ТатарстанОнлайн начнется 5 июня в 16 часов в официальных сообществах РТ в соцсетях и на платформе YouTube.

КВ
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