Нефтехимикам Нижнекамска передали пожарные автомобили нового образца

Сегодня глава «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин принял участие в торжественной церемонии вручения пожарным 1 отряда Федеральной противопожарной службы по РТ ключи от двух новых пожарных автомобилей, приобретенных для защиты Нижнекамского промышленного комплекса.

Противопожарная техника нового образца – это автоцистерна на базе шасси автомобиля «КАМАЗ» и на базе шасси «ГАЗон – NEXТ». Автомобили предназначены для доставки к месту пожара или аварии личного состава, а также пожарно–технического оборудования.

Автомобиль связи и освещения отличается от предшествующего аналога наличием прицепа осветительной мачты. Этот выдвижной прожектор может подниматься на высоту 9 метров, вращаться на все 360 градусов и освещать место ЧП на площади в 33 тыс. кв. метров. Кроме того, в новой машине имеется тепловизор, необходимый для поиска пострадавших. не заходя в зону задымления.

Благодаря полученным машинам пожарные теперь могут справиться с любым возгоранием, отмечают в пресс-службе МЧС РТ.