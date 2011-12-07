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Незаконная вырубка лесов в Татарстане сократилась почти в два раза

Такие данные привел министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

По итогам 2019 года, по сравнению с 2010 годом, число фактов незаконной рубки лесных насаждений снизилось на 40,4%, а объем незаконно заготовленной древесины – на 54%. 

Такие обнадеживающие данные привел министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров в своем докладе на заседании коллегии Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры и Прокуратуры Республики Татарстан по вопросам состояния законности в сфере лесопользования, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Глава ведомства отметил, что это свидетельствуют о процессе декриминализации лесной отрасли в части заготовки и оборота древесины в Республике Татарстан. 

КВ
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