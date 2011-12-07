Нина Шимина: Важно, чтобы в Конституции были закреплены принципы поддержки детей

Своим мнением о том, почему так важны поправки в Основной Закон страны, с «КВ» поделилась председатель Молодежного парламента при Госсовете РТ Нина Шимина:

— Самое ценное, что есть у любого государства, — это дети. Поэтому очень важно, чтобы в Конституции были закреплены принципы защиты детей, их поддержки, создания условий для их развития, качественного образования. Как молодая мама я хочу для своих детей безоблачного будущего, которое в том числе должно быть обеспечено Конституцией России.

В феврале этого года на встрече с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным Молодежный парламент внес предложение о закреплении статуса «государственная молодежная политика» в пункт «е» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации. Под этим понятием мы предложили понимать «общие вопросы государственной молодежной политики, воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта». Нашу идею поддержали на всех уровнях, и для нас это открывает большие перспективы: если пункт будет закреплен, то может появиться национальный проект по молодежи, что даст еще больше возможностей для саморазвития молодым людям.