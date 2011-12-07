При подозрении на сосудистую катастрофу нельзя отказываться от госпитализации

Только за первые четыре месяца этого года таких обращений стало меньше на 300 по сравнению с тем же периодом прошлого. И эта тенденция нарастает. Чем это чревато для здоровья самих «отказников», рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» эксперты Минздрава РТ и Казанского медицинского университета.

Как объяснила на примере 7-й горбольницы Казани заместитель главного врача этого стационара, главный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким, если раньше в сутки к ним попадало в среднем 30 - 40 пациентов, то сейчас 20 - 25. Также в приемном отделении врачи часто сталкиваются с тем, что поступивший пациент с признаками предынфарктного состояния категорически отказывается остаться в стационаре из-за страха заразиться коронавирусом, несмотря на уговоры медиков. На самом деле, заверяют специалисты, опасаться не стоит.

Все пациенты с подозрением на вирусную инфекцию, в том числе с простудными проявлениями, температурой, попадают в так называемую буферную зону, где после проведения теста решается, куда они будут направлены. В так называемую чистую зону с такими симптомами не отправят.

- Да, в фокусе сейчас коронавирусная инфекция, но перераспределение потоков осуществлено так, что наши пациенты с инфарктом, нестабильной стенокардией, нарушением мозгового кровотока не ущемлены, - заверила Зульфия Фаритовна. - Общее количество коек на территории Татарстана, необходимое для госпитализации пациентов с сосудистыми катастрофами, сохранено. Несмотря на то что часть стационаров перепрофилирована, мы продолжаем оказывать помощь пациентам с неотложной сосудистой патологией. Те, кто нуждается в госпитализации, могут и должны быть госпитализированы, поскольку самостоятельно с инсультом и инфарктом справиться невозможно.

В период нынешней пандемии риск инфаркта и инсульта возрастает, напомнила главный ангионевролог Минздрава РТ, профессор КГМУ Дина Хасанова. Не стоит забывать и о том, что согласно мировой статистике смертность от COVID-19 составляет от 1 до 5%. В то время как от инсульта она существенно выше - 15 - 20%, а из тех, кто пошел на поправку, лишь 8% возвращаются к полноценной жизни. Остальные нуждаются в поддерживающих мероприятиях, уходе.

- В год за помощью в Татарстане обращается не менее 17 тысяч больных с сердечно-сосудистыми катастрофами. Сами посудите, какой «урожай» смертности и инвалидизации мы получаем. Как можно уменьшить цифры и сохранить жизни? В нашем регионе в сосудистых центрах сформирована и полномасштабно функционирует система помощи для пациентов с инфарктом и инсультом. Да, сейчас непростой период. Но вообще 21-й век объявлен веком пандемии инсульта, - отметила Хасанова.

Отказываясь от госпитализации в сосудистый стационар, предупредили эксперты, человек лишает себя не только возможности остановить опасный процесс. Речь идет о комплексном подходе - оперативной помощи специализированной бригады врачей, применении высоких технологий, комплексе реабилитационных мероприятий, выработке индивидуальной стратегии профилактики повторного инсульта. А кроме этого, после лечения люди могут получить бесплатно препараты, сдерживающие влияние факторов риска. Механизм их получения максимально упрощен.

- В тех сосудистых центрах, где человек проходил терапию, его данные вносятся в специальный реестр, в поликлиниках по месту жительства все данные видны. После выписки пациент может обратиться к своему терапевту и получить рецепт на препараты. Либо вызвать для этого врача на дом. Никаких проблем с лекарствами на сегодня нет. Все они закуплены в необходимом количестве и загружены в аптеки, - объяснила главный специалист по общей врачебной практике Минздрава РТ, доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Люция Фейсханова. Она отметила, что список препаратов по данным видам патологии на сегодня насчитывает 23 наименования.

В завершение спикеры напомнили симптомы, при которых промедление может стоить серьезных последствий. В их числе - давящая, жгучая, сжимающая боль за грудной клеткой, резкие головные боли необычного характера, асимметрия лица, нарушение речи. Важно не медлить и сразу вызвать скорую, чтобы с момента возникновения названных признаков прошло не более 3 - 4 часов. Это то время, когда при помощи врачей можно кардинально изменить ситуацию и вернуть человека к жизни.