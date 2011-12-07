Продлен прием документов в колледжи и техникумы

Ввиду сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки изменены сроки приема на обучение в учреждения среднего профессионального образования в 2020\21 учебном году.

Сроки приема документов от абитуриентов этого продлены. На очную форму обучения прием документов завершается 25 августа, по специальностям, требующим определённых творческих способностей, физических, психологических качеств – 15 августа. Если в образовательном учреждении останутся вакантные места для обучения, прием документов продлится до 25 ноября.

С другими подробностями приказа Минпросвещения России можно ознакомиться на сайте ведомства, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.