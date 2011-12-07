Сегодня во всех странах отмечается Всемирный день окружающей среды

Сегодня, 5 июня, во всех странах отмечается Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), а в Российской Федерации – еще и День эколога.

Экологический праздник учредили 5 июня 1972 года на Генеральной Ассамблее ООН. В тот день, 48 лет назад, в столице Швеции Стокгольме состоялось открытие Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды.

Конференция приняла декларацию из 26 принципов. Главный из них – это охрана и оздоровление окружающей среды. Это провозглашено первостепенной задачей человечества.

Обычно в этот природоохранный день активисты движения занимаются уборкой территорий, ученые проводят различные конференции по этой теме. Однако в этом году в связи с пандемией отменены все массовые мероприятия и встречи, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.