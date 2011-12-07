В июне в России начнется акция «Добровольцы —детям»

Девятая Всероссийская акция «Добровольцы — детям» состоится с 20 июня по 15 сентября текущего года. Инициатором проекта выступает Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Среди направлений деятельности программы — предоставление помощи на добровольных началах малолетним, испытывающих житейские трудности, интенсивное вовлечение в добровольческое движение новых участников, профилактика семейного неблагополучия и т. д.

Главной установкой акции станет продвижение детского добровольчества «Дети — детям». Во второй половине июня текущего года пройдет всероссийский ивент по развитию ведущих практик детского добровольчества «Дети — детям», устраиваемое Фондом поддержки детей при участии московских партнеров.

Оргкомитет огласит лидеров мероприятия в 8 номинациях, в числе которых «Самые успешные практики детского добровольчества, направленные на помощь сверстникам», «Лучшие добровольцы», «Ведущие практики онлайн-добровольчества в поддержку малолетних» и т. д.