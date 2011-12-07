В Татарстане разделят потоки участников голосования по поправкам к Конституции: только что пришедшие и уже проголосовавшие граждане не будут пересекаться. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК РТ.

«Мы, как организаторы голосования, делаем все, чтобы процесс подготовки к 1 июля и сам день голосования были безопасными. В приоритете здоровье всех участников избирательного процесса», — пояснил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Кроме того, он отметил, что все члены территориальных избирательных комиссий уже прошли тестирование на наличие COVID-19, скоро протестируют членов участковых комиссий. В день голосования все члены избиркомов будут обеспечены масками, перчатками и санитайзерами. Также на участках установят температурный контроль.

Для минимизации контактов и сокращения рисков участникам не нужно будет передавать паспорт работникам участков (документ достаточно будет показать в развернутом виде). Все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовыми масками, перчатками и ручками.