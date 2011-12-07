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В Татарстане воспитанники детских садов приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте «Безопасность глазами детей»

Дети нарисовали на асфальте живой светофор, световозвращающий элемент и пешеходный переход.

Госавтоинспекторы Татарстана провели конкурс рисунков на асфальте среди воспитанников детских садов «Безопасность глазами детей, сообщили в пресс-службе УГИБДД по РТ.

«С помощью цветных мелков юные художники изобразили живой светофор, световозвращающий элемент и пешеходный переход. С радостью рассматривая разрисованный асфальт, дорожные полицейские поблагодарили ребят за участие и вручили памятные подарки», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД также провели профилактическое занятие среди детей на тему соблюдения ПДД: напомнили, как правильно переходить дорогу, где разрешено кататься на велосипеде и рассказали о необходимости использования светоотражающих элементов во время движения в темное время суток. 

КВ
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