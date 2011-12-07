В Татарстане все школы обеспечат доступом к 4G-интернету к новому учебному году

В Татарстане к новому учебному году все школы обеспечат доступом к 4G-интернету, сообщил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

«В новом учебном году абсолютно во всех школах Татарстана будет проведен качественный и устойчивый интернет», — сказал глава ведомства.

Он также подчеркнул, что подобной практики нет ни в одном российском регионе. Всего доступ к интернету получат 1 045 татарстанских школ.

Напомним, подключение социальных объектов к 4G-интернету ведется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».