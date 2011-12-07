Нормальная жизнь в России начинается с дохода в 85 тысяч рублей

Жители России оценили свою мечту о хорошей жизни в 85 700 рублей дохода на каждого из членов семьи. Такие данные получены в ходе опросов, проведенных в июне исследовательским холдингом «Ромир», сообщает портал этой организации. Это почти на 10% больше, чем в 2019 году.

Хотя 22% опрошенных россиян все же подняли и эту планку: по их оценке, они бы хорошо жили при доходе от 60 до 90 тысяч рублей на человека. Еще 21% опрошенных признались, что нормальным доходом они бы посчитали 90-120 тысяч рублей на каждого члена семьи.