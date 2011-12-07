Показатель прироста COVID-19 в Татарстане составил 0,8%

За последние сутки в Татарстане показатель прироста COVID-19 составил 0,8%. Это позволило республике войти в число других регионов страны с наименьшими темпами прироста, сообщает оперативный штаб по коронавирусу.

Опередили Татарстан Чукотский автономный округ с показателем 0%, Москва – 0,3%, и по 0,5% в Московской области, Еврейской АО и в республиках Чечня и Северная Осетия.

На четвертом месте с показателем прироста в 0,7% расположились Орловская, Рязанская, Калининградская области и Республика Дагестан.

А пятое место РТ поделила с Ингушетией, Башкортостаном, Крымом, Калужской и Брянской областью.