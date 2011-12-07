В РТ зафиксировано 38 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию на 5.07.2020 10:30 часов дня зарегистрировано 681 251 подтвержденный случай заболевания.

Всего в республике зафиксировано 4 749 зараженных коронавирусом человека, где прирост за последние сутки составил 38 случаев. На данный момент 15 татарстанцев доставили в больницу, остальные 23 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. Среди выздоровевших 3 764 пациента.

По большей части заболеванию поддались жители в возрасте от 30 до 50 лет – 10 случаев, далее от 60 до 70 – 9 случаев и по пять в группе от 50 до 60 и от 18 до 30. По 4 случая заболевания также прослеживается в возрастных группах от 70 до 80 и 3 до 18 лет. Также есть двое в группе от 80 до 90 лет.

Основным очагом заражения в республике стала Казань – в столице на данный момент зафиксировано 21 случай заражения COVID-19, в Зеленодольском районе – 6, в Пестречинском– 4 человека, в Нижнекамском – 3, в Сабинском – 2, и по одному из Альметьевского и Бавлинского районов.