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Минуллина объяснила, почему «тусовка» Barproof на Казанской ярмарке работала до 10 вечера

Время работы мероприятия были ограничены требованием законодательства.

Режим работы мероприятий барной премии Barproof Awards длился до 10 часов вечера из-за требований законодательства России о продаже алкоголя. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказала руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина. 

«У нас есть требование закона, которое мы выполняем. Это мероприятие взаимосвязано с алкоголем. Большая часть коктейлей готовятся с алкогольными напитками, поэтому у нас было такое решение и такие договоренности, что мы будем работать в этих условиях», — сказала Минуллина. 

Но даже в таких условиях мероприятие стало большой поддержкой для барной индустрии и помогло заведениям, которые особенно сильно пострадали в период пандемии отметила глава АИР РТ. 

Напомним, согласно федеральному законодательству, в Татарстане не допускается розничная продажа алкоголя с 10 вечера до 10 утра. 

Барная премия Barproof Awards прошла в Казани с 1 по 3 июля. Во время ее проведения на Казанской ярмарке были представлены бары из разных городов России и СНГ. Изначально провести барную «тусовку» планировалось на Профсоюзной улице города, но позже организаторы решили переместить ее на Казанскую ярмарку, чтобы не создавать неудобства жителям, добавила Минуллина. 

Подробнее о том, как организована премия и в чем ее особенности читайте в нашем материале.

КВ
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