Минуллина объяснила, почему «тусовка» Barproof на Казанской ярмарке работала до 10 вечера

Режим работы мероприятий барной премии Barproof Awards длился до 10 часов вечера из-за требований законодательства России о продаже алкоголя. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказала руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.

«У нас есть требование закона, которое мы выполняем. Это мероприятие взаимосвязано с алкоголем. Большая часть коктейлей готовятся с алкогольными напитками, поэтому у нас было такое решение и такие договоренности, что мы будем работать в этих условиях», — сказала Минуллина.

Но даже в таких условиях мероприятие стало большой поддержкой для барной индустрии и помогло заведениям, которые особенно сильно пострадали в период пандемии отметила глава АИР РТ.

Напомним, согласно федеральному законодательству, в Татарстане не допускается розничная продажа алкоголя с 10 вечера до 10 утра.

Барная премия Barproof Awards прошла в Казани с 1 по 3 июля. Во время ее проведения на Казанской ярмарке были представлены бары из разных городов России и СНГ. Изначально провести барную «тусовку» планировалось на Профсоюзной улице города, но позже организаторы решили переместить ее на Казанскую ярмарку, чтобы не создавать неудобства жителям, добавила Минуллина.

Подробнее о том, как организована премия и в чем ее особенности читайте в нашем материале.