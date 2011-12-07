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Авдонина напомнила татарстанцам о действующем запрете на все развлекательные объекты РТ

Проведение банкетов коллективом до 50 человек осуществимо только на открытых террасах.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина напомнила татарстанцам, что еще действует запрет на кальянные и на открытие кинотеатров в помещениях.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она рассказала, что пока все развлекательные объекты из-за коронавирусной инфекции еще закрыты. Кинотеатры разрешены только в открытых пространствах.

Также Авдонина отметила, что проведение банкетов коллективом до 50 человек осуществимо только на открытых террасах. 

КВ
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