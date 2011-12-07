Авдонина напомнила татарстанцам о действующем запрете на все развлекательные объекты РТ

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Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина напомнила татарстанцам, что еще действует запрет на кальянные и на открытие кинотеатров в помещениях.
На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она рассказала, что пока все развлекательные объекты из-за коронавирусной инфекции еще закрыты. Кинотеатры разрешены только в открытых пространствах.
Также Авдонина отметила, что проведение банкетов коллективом до 50 человек осуществимо только на открытых террасах.