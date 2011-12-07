Более 18 тысяч зрителей посмотрели вторую сессию онлайн-форума избирателей «Мой голос»

ЦИК РТ провел вторую сессию онлайн-форума избирателей «Мой голос». Эксперты обсудили каким будет наблюдение в единый день голосования.

Актуальность темы председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев подчеркнул количеством участников прямого эфира. Форум посмотрели более 18 тысяч зрителей.

В ходе трансляции выступили секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, председатель Общественного Совета Зеленодольского муниципального района Ольга Купоросова, депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов и первый зампредседателя Координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

Эксперты обсудили вопрос наблюдения в единый день голосования, легитимность и прозрачность выборов, а также как будет проходить процесс досрочного голосования 11 и 12 сентября.

Кроме того, был упомянут опыт проведения успешного голосования, посвященного поправкам к Конституции РФ. Тогда избиратели могли определить свой участок при помощи Телеграм-бота и проголосовать в течение семи дней.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявил, что открытость и легитимность выборов в Татарстане подтвердит профессиональная работа наблюдателей на едином дне голосования.