Что станет драйвером трансфера инновационных технологий в бизнес?

Так, главный проектный менеджер инновационных программ европейской ассоциации TechTour (Бельгия) Милена Гартли рассказала, что цифровое производство в странах ЕС составляет 2,8% ВВП. Сейчас, в условиях пандемии, компании обратились за поддержкой к государству и для власти первоочередной задачей стала минимизация негативных последствий для компаний.

Павел Гудков, заместитель генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, признал, что для малого инновационного бизнеса в связи с пандемией наступили непростые времена. Однако в кабинетах фонда разработаны новые программы по грантовой поддержке высокотехнологичных компаний на случай, если они смогут найти для себя новые ниши и выйти на новые рынки.

В настоящее время необходимо находить новые точки роста, считает эксперт.

— Нам надо идти в школы, рассказывать о предпринимательстве со школьной скамьи. Другой аспект: мы хорошо отработали инструменты, ориентированные на мотивированную часть аудитории. Теперь необходимо охватывать тех, кто боится рисков. Относительно школьников имеется задумка — возможно, есть смысл запустить игру, охватывающую сотни тысяч человек, где подростки могли бы попробовать свои силы в предпринимательстве, товарно-денежных отношениях, — заявил Павел Гудков.

Его мысль поддержал начальник управления правовой поддержки экспорта АПК ФГБУ «Агроэкспорт» Олег Дьяченко. Впрочем, он рассказал и о проблеме трансфера технологий в компании.

— Трансфер технологий от вузов и научных организаций в реальный сектор экономики не ограничивается только созданием и поддержкой стартапов. Есть огромный пласт разработок, инноваций, которые не превращаются в стартап-компании. И это хорошо! У нас много талантливой молодежи, ученых, они создают патенты, их можно внедрять в реальный сектор путем передачи прав на интеллектуальную собственность, — считает эксперт.

Чтобы технология дошла от вуза до конечного потребителя, должна быть заинтересованность со стороны всех участников процесса и инновационная инфраструктура.

— Наши ученые не умеют презентовать разработанные технологии. Они говорят: «У меня в патенте все написано, берите его и читайте». Но ведь это юридический документ, написанный особенным языком, который не позволит непрофессионалу оценить какую-то технологию. Поэтому нужны центры коммерциализации, трансферов технологий, которые возьмутся за эту работу. На существующие центры без слез не взглянешь: несколько сотрудников, занимающихся в основном бумаготворческой работой по составлению отчетов для министерств, — признал Олег Дьяченко.

— Только два инструмента могут ликвидировать разрыв в финансировании инновационных проектов: либо государство, либо крупные корпорации. Проблемой российского рынка остается недостаток «длинных» денег, так как инвесторы не имеют возможности вкладывать деньги в фонды прямых и венчурных инвестиций, — объяснил заместитель директора некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Арсен Савва.

Он рассказал о мерах поддержки, которые действуют в республике. Например, существует республиканский конкурс «50 лучших инновационных идей». Из 22 тыс. поступивших заявок около 10% проектов получили грантовую поддержку. Реализуется и программа «Идея-1000» с возможностью финансирования проектов на сумму до 20 млн рублей.

— Нам нужно расширить программу поддержки полного цикла предпринимательской деятельности на всех этапах жизни венчурного проекта. Необходимо обеспечить условия для роста количества профессиональных фондов, инвестирующих в капитал высокотехнологичных проектов. Нужно стимулировать спрос на инновационную продукцию, — резюмировал Арсен Савва.