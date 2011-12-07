Детоубийцу из Татарстана направят на принудительное лечение в психиатрический стационар

В октябре 2019 года в городе Набережные Челны молодая мама двух сыновей ударами ножами смертельно ранила младшего сына и нанесла серьезные раны старшему. Себя она тоже порезала. Катализатором трагедии стала ссора с мужем, которому женщина устроила скандал, приревновав его.

Комиссия судебно-психиатрических экспертов выявили у подозреваемой хроническое психиатрическое расстройство. По результатам экспертизы суд назначил женщине принудительное лечение в специализированном учреждении, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан.