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Детоубийцу из Татарстана направят на принудительное лечение в психиатрический стационар

Комиссия судебно-психиатрических экспертов выявили у подозреваемой хроническое психиатрическое расстройство.

В октябре 2019 года в городе Набережные Челны молодая мама двух сыновей ударами ножами смертельно ранила младшего сына и нанесла серьезные раны старшему. Себя она тоже порезала. Катализатором трагедии стала ссора с мужем, которому женщина устроила скандал, приревновав его.

Комиссия судебно-психиатрических экспертов выявили у подозреваемой хроническое психиатрическое расстройство. По результатам экспертизы суд назначил женщине принудительное лечение в специализированном учреждении, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан.

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