Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Книги в Национальной библиотеке РТ оснастят специальными чипами

Также в библиотеке появятся станции самообслуживания.

Замглавы Минкультуры РТ Сююмбика Зиганшина рассказал о новом процессе выдачи книг в Национальной библиотеке в НКЦ.

По словам Зиганшиной, книжки оснастят RFID-метками, что не только позволит казанцам забирать книжки с собой, но и обеспечит сохранность фондов.

Также в библиотеке появятся станции самообслуживания, через которые можно будет получить доступ к книгам без помощи библиотекаря.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Мадина Тимерзянова заняла пост директора Национальной библиотеки РТ.

КВ
Лента новостей