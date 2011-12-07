Книги в Национальной библиотеке РТ оснастят специальными чипами

Замглавы Минкультуры РТ Сююмбика Зиганшина рассказал о новом процессе выдачи книг в Национальной библиотеке в НКЦ.

По словам Зиганшиной, книжки оснастят RFID-метками, что не только позволит казанцам забирать книжки с собой, но и обеспечит сохранность фондов.

Также в библиотеке появятся станции самообслуживания, через которые можно будет получить доступ к книгам без помощи библиотекаря.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Мадина Тимерзянова заняла пост директора Национальной библиотеки РТ.