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Национальная библиотека РТ в ожидании новоселья

Сегодня журналисты побывали в здании бывшего НКЦ «Казань», куда совсем скоро переедет Национальная библиотека Республики Татарстан. Новоселье запланировано на 30 августа - День Республики и города Казани.

С концепцией обновленной библиотеки познакомили министр культуры РТ Ирада Аюпова, помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, бывший директр Национальной библиотеки РТ, а ныне заместитель министра культуры РТ Сююмбика Зиганшина и новый директор библиотеки Мадина Тимерзянова.

Это будет не просто библиотека, а центр общения, культуры, где можно будет интересно, познавательно провести досуг всей семьей. В обновленном библиотечном пространстве будут залы с книгами в открытом доступе, залы, где планируется проводить выставки, творческие встречи, конференции, концертные программы и даже спектакли. В современной читальной зоне предусмотрены пространства для подростков, детей. 

Основные работы по реконструкции здания уже проведены. Сейчас в книгохранилище устанавливают современные стеллажи, в залах будущей библиотеки идут отделочные работы.

Подробности - в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».

КВ
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