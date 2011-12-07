Национальная библиотека РТ в ожидании новоселья

С концепцией обновленной библиотеки познакомили министр культуры РТ Ирада Аюпова, помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, бывший директр Национальной библиотеки РТ, а ныне заместитель министра культуры РТ Сююмбика Зиганшина и новый директор библиотеки Мадина Тимерзянова.

Это будет не просто библиотека, а центр общения, культуры, где можно будет интересно, познавательно провести досуг всей семьей. В обновленном библиотечном пространстве будут залы с книгами в открытом доступе, залы, где планируется проводить выставки, творческие встречи, конференции, концертные программы и даже спектакли. В современной читальной зоне предусмотрены пространства для подростков, детей.

Основные работы по реконструкции здания уже проведены. Сейчас в книгохранилище устанавливают современные стеллажи, в залах будущей библиотеки идут отделочные работы.

Подробности - в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».