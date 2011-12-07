«Прекрасные Зеленые» очистили от мусора Изумрудное озеро

Почти 40 мешков мусора было собрано у берегов озера Изумрудное. Участники акции стали представители волонтерского общественного движения «Прекрасные Зеленые».

Волонтеры расчищают зеленые территории, чтобы казанцам было приятно и комфортно отдыхать, и чтобы еще раз напомнить, что к природе надо относиться бережно.

«Прекрасные Зеленые» будут и дальше очищать от мусора популярные места отдыха горожан: озера, леса, парки, и приглашают всех желающих присоединится к их акции, сообщается на сайте мэрии Казани.