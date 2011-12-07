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Прокуратура Челнов потребовала отремонтировать аварийный мост

Содержание автомобильных дорог и дорожной деятельности, обеспечивающей безопасность дорожного движения, находятся под ответственностью администрации города.

Прокуратура Набережных Челнов потребовала сделать ремонт пешеходного моста, находящегося в аварийном состоянии, рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Известно, что на мосту есть множество повреждений в местах крепления перильных ограждений и дыр в бетонных плитах из-за коррозии металлической арматуры. Местами видны трещины. Это говорит о том, что такая неисправность может повлечь за собой угрозу безопасности здоровья и жизни граждан.

Поскольку содержание автомобильных дорог и дорожной деятельности, обеспечивающей безопасность дорожного движения находятся под ответственностью муниципалитета, прокуратура Челнов потребовала от руководства города отремонтировать аварийный мост. 

КВ
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