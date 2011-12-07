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Школы Татарстана готовятся принять учеников 1 сентября в офлайн формате

Окончательное решение по открытию образовательных учреждений примет Министерство просвещения России.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила о готовности татарстанских школ принять учащихся в новом учебном году в офлайн формате.

Она рассказала, что сейчас прорабатываются все новые требования, необходимые для работы в условиях новой коронавирусной инфекции. Планируется, что образовательные учреждения примут учеников в очном режиме. Такой прогноз Авдонина дала в связи со стабильной обстановкой с COVID-19, но окончательное решение стоит за Министерством просвещения России. 

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