Школы Татарстана готовятся принять учеников 1 сентября в офлайн формате

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила о готовности татарстанских школ принять учащихся в новом учебном году в офлайн формате.

Она рассказала, что сейчас прорабатываются все новые требования, необходимые для работы в условиях новой коронавирусной инфекции. Планируется, что образовательные учреждения примут учеников в очном режиме. Такой прогноз Авдонина дала в связи со стабильной обстановкой с COVID-19, но окончательное решение стоит за Министерством просвещения России.