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Студентов вуза с начала года обязали носить маски, а преподавателей еще и перчатки

Но во время творческих занятий их можно будет снять.

Замначалька Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова сообщила об обязательном ношении масок и перчаток в вузах с начала учебного года.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Трофимова рассказала, что студенты во время занятий должны будут носить маски, а преподавателям к тому же необходимо быть и в перчатках. Но во время творческих занятий их можно будет снять.

Также при входе в учреждение дважды в день всем обязаны измерять температуру и установить санитайзеры. Это будет необходимо делать дважды в день. В перерывах между занятиями все аудитории должны проветриваться.

КВ
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