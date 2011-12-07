Татарстанский спасатель покорил Эльбрус

Восхождение на Эльбрус было посвящено 30-летию МЧС России, 100-летию ТАССР и 25-летию МЧС Татарстана, сообщается на сайте ГУ МЧС России по РТ.

Изначально Максим планировал установить знамена МЧС России и Татарстана на самой высокой треккинговой вершине Непала горе Мера Пик высотою 6476 м, которая является одной из доступных шеститысячников Гималаев. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции пришлось поменять планы. Максим вместе со своей девушкой стали готовиться к восхождению на самую высокую вершину Европы в горах Северного Кавказа. Кстати, их первым рекордом было покорение одной из вершин Тянь-Шаня высотой 3500 метров. С тех пор постоянно тянуло в горы. Ну, а дальше — было бы желание. Нашли гида, записались в группу и ждали отпуска, чтобы подняться на Эльбрус.

Оказалось, подъем на такие высоты — дело нешуточное. Максим рассказывает, что на покорение Эльбруса пришлось потратить 8 дней. Группа из 21 человека в первые два дня поднялась на 2200 метров. Отдышались — и в тамошнюю гостиницу набираться сил.

Следующий этап — отметка 3050 метров. Прошли знаменитый водопад «Девичьи косы» и обсерваторию. Участники группы поднимались и снова спускались, проходя акклиматизацию.

На третий день горного похода была взята вершина Карабаши — Главного (или Водораздельного) хребта Большого Кавказа, вышли на высоту 4050 метров.

— Вот здесь мы уже остро ощутили все «прелести» горного воздуха, — продолжает рассказ Максим. — Стало просто тяжело дышать, дыхание было сдавлено, чувствовалась физическая усталость и головная боль. Поэтому после недолгого ликования спустились на уже более привычные для организма 3700 метров. Давило здорово! Сначала снялись с маршрута три человека из-за нехватки кислорода. Потом махнули рукой еще два туриста в возрасте.

Ночевали в хижинах по 10 человек. Но спать больше двух-трех часов не получалось. Очередной рывок — скала Пастухова. Это 4700 метров. И потом возвращение на исходные 3700 метров на ночлег. Еще три человека решили не рисковать. Они не отказались от восхождения, но стали дышать с помощью кислородных масок, решая задачу в очень комфортных условиях.

На следующий день проводились интенсивные тренировки, включавшие работу с ледорубом, отработку страховки и спасения при подъеме, а также упражнения на самоудержание при срыве с горы на страховочном тросе.

На решающий штурм отправились, когда еще было темно: в 4 часа утра. По словам Максима, при сильном ветре, который дул там постоянно, мороз минус 18 в условиях кислородного голодания ощущался как 25-градусный. Пальцы рук и ног замерзают в горах намного быстрее, чем на земле. Причина все та же — нехватка кислорода.

Примерно за четыре часа смельчаки вскарабкались до приюта на седловине Эльбруса. Высокогорный приют был обустроен в 1933 году на высоте около 5300 м. 20 минут отдыха — и в путь. На высшую точку Европы группа поднималась уже по натянутым веревкам, так называемым перилам, длиной 50 метров.

Затем были еще 300 метров пешком по «тропе зомби» — это последний рубеж, который человек проходит уже обессиленным, заставляя себя двигаться только усилием воли. И к 9 часам утра группа достигла вершины.

— Какая же это неописуемая красота! Ветер, яркое солнце, синее чистое небо. Видимость окрест — 200 километров! — делится эмоциями Максим. — Наша бурная радость отняла остатки сил. Ноги устали, дышалось с трудом. А ведь нужно было возвращаться назад.

Согласно схеме маршрута должны были успеть вернуться до полудня. Красочные пейзажи радовали глаз, видимо, в качестве награды за труд и упорство. Но очень быстро погода стала портиться, усилился ветер, передали штормовое предупреждение. Успели благополучно спуститься, и радость от восхождения и покорения вершины Эльбруса ничем не была омрачена.

Кстати

Майор внутренней службы Максим Демагин награжден нагрудным знаком «Участнику ликвидации последствий ЧС» за активное участие при ликвидации последствий катастрофы теплохода «Булгария» в 2011 году, а также медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», которой был удостоен за ликвидацию пожара в казанском торговом комплексе «Порт» в июле 2018 года. С детства увлекался спортом, имеет взрослые разряды по спортивному ориентированию и спортивному туризму. Зимой принимает участие в соревнованиях по лыжному спорту. Летом увлекается бегом и велосипедным спортом, регулярно тренируется в спортзале.