ЦИК РТ определил дату жеребьёвки бесплатного эфирного времени для кандидатов

Центризбирком Татарстана рассмотрел вопрос жеребьевки бесплатного эфирного времени и печатной площади среди кандидатов избирательных кампаний 2020 года.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев отметил, что жеребьевка будет проведена только среди зарегистрированных кандидатов. А состоится она 11 августа текущего года в 10:00 по московскому времени.

В результате нее будет составлен график распределения бесплатного эфирного времени на телеканалах и печатных площадей в государственных газетах республики.

Жеребьевка состоится по трем избирательным кампаниям:

— на выборах Президента Республики Татарстан;

— на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу № 28,

— на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Елабужскому одномандатному избирательному округу № 37.

А на следующий день, 12 августа, пройдет аналогичное мероприятие с участием представителей редакций государственных периодических печатных изданий на дополнительных выборах по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу № 28.