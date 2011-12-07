ЦИК РТ определил дату жеребьёвки бесплатного эфирного времени для кандидатов

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Центризбирком Татарстана рассмотрел вопрос жеребьевки бесплатного эфирного времени и печатной площади среди кандидатов избирательных кампаний 2020 года.
Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев отметил, что жеребьевка будет проведена только среди зарегистрированных кандидатов. А состоится она 11 августа текущего года в 10:00 по московскому времени.
В результате нее будет составлен график распределения бесплатного эфирного времени на телеканалах и печатных площадей в государственных газетах республики.
Жеребьевка состоится по трем избирательным кампаниям:
— на выборах Президента Республики Татарстан;
— на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу № 28,
— на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Елабужскому одномандатному избирательному округу № 37.
А на следующий день, 12 августа, пройдет аналогичное мероприятие с участием представителей редакций государственных периодических печатных изданий на дополнительных выборах по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу № 28.