В «Камском Устье» появится экокурорт с особым режимом охраны природы

Куратор проектов экотуризма Оксана Саргина сообщила о появлении экокурорта с особым режимом охраны природы в «Камском Устье».

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она заявила, что создание экокурорта в туристско-рекреационном кластере площадью свыше 4 га, в который входят гора Лобач, Юрьевские пещеры, ПГТ Камское Устье, Куйбышевский затон и другие, должно стать комплексной задачей по территориальному развитию. При этом она отметила, что не стоит ждать «какие-то большие застройки и Диснейленды». Пока идет работа по подходу к экотуристической инфраструктуры.

Уже известно, что на его территории будут организованы экскурсии по Юрьевской пещере, подъем на скалы, изучение территории на багги, прогулка на яхте по Каме с видом на гору Лобач, а также ретрит на природе.

Кроме того, Саргина упомянула о разработке ретро-глэмпинга «Пионер» на территории бывшего пионерского лагеря.