В отреставрированных исторических зданиях Казани должна кипеть жизнь

С тех пор прошло 7 лет, и некоторые из них вновь нуждаются в реставрации, потому что собственники зданий, отремонтировав фасады, не спешат проводить внутренние работы и обживать свою собственность. А без этого здание обречено на разрушение. Эту тревогу озвучила на аппаратном совещании в мэрии города главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

По мнению главного архитектора, объекты культурного наследия должны быть функционально и социально наполненными. В качестве положительного примера она привела собственника комплекса «Хлебный базар», что на улице Профсоюзной.

- Инвестор помимо реставрации фасадов разместил в здании торговые лавки, заведения общепита, - отметила Тухватуллина. - Сейчас они стали точкой притяжения жителей и гостей столицы.

В 2020 году управлением архитектуры и градостроительства исполкома Казани подготовлены 4 задания по сохранению объектов культурного наследия. Согласована проектная документация на проведение работ по сохранению двух памятников. Один из них - здание гостиницы «Коммерческие номера» по улице Баумана, 86. Здесь в будущем планируется размещение коворкинга. В ходе реставрационных работ будет изменен цвет фасада - он станет приближен к подлинному.

Согласован проект противоаварийных работ в Макариевской церкви по улице Большой в Адмиралтейской слободе.

Продолжается воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери с пещерным храмом. Работы начались в 2016 году. Сейчас воссоздана верхняя часть собора, на нижней завершаются отделочные работы, решаются вопросы, связанные с росписями интерьеров храма, организацией температурно-влажностного режима, благоустройством территории.

Еще один памятник регионального значения, который находится в процессе реставрации, - парк «Черное озеро». Здесь продолжают строительство павильонов и благоустройство территории. Начался ремонт арки влюбленных.

Объект культурного наследия федерального значения - усадьба Сандецкого, в которой располагается Государственный музей изобразительных искусств РТ, благополучно пережил ремонтно-реставрационные работы, длившиеся 3 года. Строители укрепили конструкцию здания, покрыли новую кровлю, отремонтировали фасад, обновили систему освещения, отреставрировали камины, лестницы и прочее.

Отдельно Ильсияр Тухватуллина остановилась на необходимости создания проекта зоны охраны ансамбля Казанского Кремля, включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В соответствии с международными правовыми актами город обязан информировать Комитет Всемирного наследия о намерениях реализовать любые крупномасштабные восстановительные или новые строительные работы на этом участке.

- К сожалению, сегодня существует проблема разночтения границ и режимов буферной зоны Казанского Кремля, - объяснила главный архитектор. - Чтобы привести градостроительные документы в соответствие между собой, было принято решение разработать новый ПЗО - проект зоны охраны Казани в Кремле, а также обновить буферную зону ансамбля. Проекты разработаны и проходят утверждение в Министерстве культуры РФ.

Принятие нормативно-правовых актов запланировано на август текущего года.

Кстати

В Казани насчитывается 564 объекта культурного наследия, из них 126 - федерального, 370 - регионального и 68 - местного значения.