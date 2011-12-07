В республике планируют повышать рождаемость

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков отметил, что предшествующий пандемии 2019 год стал одним из самых благополучных за последнюю десятилетку. Реализация национального проекта «Здоровье», президентских программ позволили республике достичь одного из лучших показателей по демографии в стране, выполнить амбициозные задачи. Но даже при таком положении врачам и руководству медучреждений пришлось нелегко.

- Никогда еще за последние 50 лет мировая система здравоохранения не сталкивалась со столь серьезной проблемой, когда фактически находилась на полувоенном положении, - признался с трибуны глава ведомства. - Новая коронавирусная инфекция отличилась масштабом и скоростью распространения, отсутствием у специалистов опыта ее лечения. За 3 месяца было выпущено 7 версий методических рекомендаций по лечению. Такого в истории еще не было. При всей серьезности сложившейся ситуации у нас получилось справиться. Благодаря мерам, принятым правительством РТ, удалось выиграть время для подготовки учреждений к напору пандемии и наплыву пациентов.

Система перестраивалась оперативно, насколько это было возможно. Федеральным центром были созданы целый ряд ресурсов для обеспечения препаратами, единая информационная система «Алиса», позволяющая получать результаты лабораторных исследований в режиме онлайн, организована «горячая линия» Минздрава РТ по COVID-19, принявшая более 63 тысяч обращений.

В ближайшее время здравоохранению предстоит совершить новый прорыв. На этот раз - по линии профилактики. В активном порядке должны быть возобновлены плановые госпитализации, профилактические осмотры, оказание высокотехнологичной помощи. Что, скорее всего, приведет к увеличению заболеваемости сосудистыми, эндокринными недугами и патологиями нервной, пищеварительной систем. Как следствие, это может негативно сказаться на демографических показателях. Поэтому в Татарстане в соответствии с рекомендациями Минздрава России разрабатывается комплексный план мероприятий по снижению смертности населения. Более того, специалистам предстоит проанализировать ситуацию в каждом муниципальном районе РТ с учетом влияния новой коронавирусной инфекции.

Наиболее важными, по словам министра, необходимо считать три направления работы. Во-первых, это возобновление плановой вакцинации. Получить прививки должны порядка 60 процентов населения. Благодаря Президенту РТ Рустаму Минниханову дополнительно выделено 60 млн рублей на иммунизацию против пневмококковой инфекции, ветряной оспы, менингококковой инфекции для групп риска. Второе направление - создание резервов вакцин, средств индивидуальной защиты, препаратов с учетом эпидобстановки, продолжение реализации национальных проектов. Наконец, третья задача - повысить уровень жизни до 78 лет и способствовать росту численности населения.

А глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина напомнила о необходимости завершить до 1 сентября деятельность по планированию работы медицинских учреждений в 2020 - 2021 годах.

- Пандемия обострила вопросы, решение которых откладывалось. Мы ежегодно проверяли готовность госпитальной базы относительно работы в очагах особо опасных инфекций и были рады, что она оценивается в 4,9 по пятибалльной системе, - напомнила она. - Не хватало, казалось бы, совсем немного: где-то оборудования, инвентаря, средств индивидуальной защиты, где-то не проводилась переподготовка персонала в полном объеме, не были проработаны система маршрутизации больных, механизмы перехода из штатных во внештатные ситуации. Ситуация с коронавирусом подтолкнула к решению всех существующих вопросов. Теперь нужно с учетом развития ситуации с СOVID-19 спланировать работу на будущее. С учетом любых возможных событий.