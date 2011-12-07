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В РТ временно изменятся часы совершения ночного и утреннего намазов

Такое решение ДУМ РТ принял в связи с географическими особенностями республики.

ДУМ РТ предупредил верующих жителей республики об изменении времени совершения ночного и утреннего намазов.

По информации пресс-службы Духовного управления мусульман Татарстана, ночной намаз (ястү) будет совершаться с 7 августа в 22:07, а утренний (иртәнге) с 8 августа — в 00:08. 

Такое решение было принято в связи с географическими особенностями республики: «белое зарево заката соединяется с белизной утренней зари, то есть на протяжении всей ночи белизна на горизонте не исчезает и, стало быть, время ночного намаза не наступает, а время наступления утреннего намаза невозможно определить визуально».  

Далее совершение намазов вернется к исходным значениям.

КВ
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