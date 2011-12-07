В столице РТ проведут чемпионат России по академической гребле

Исполнительный директор федерации гребных видов спорта Татарстана Иван Ковальков сообщил о проведении российского чемпионата по академической гребле в Казани.

По словам Ковалькова, мероприятие запланировано на 10-14 сентября текущего года. Оно же станет отборочным соревнованием для участия в олимпийской регате в 2021 году. По итогам нее будут разыграны путевки на летнюю Олимпиаду в Токио.

Главным кандидатом на сегодняшний день от республики выступает Артем Косов. Также шансы на участие в регате в Италии имеют выступающие в двойке парного легкого веса: Екатерина Костюхина и Полина Мухорчева или Полина Смоленская и Альбина Сафиуллина.