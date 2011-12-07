В столице РТ тестируется внедрение технологии звонков без SIM-карты

В Казани тестируется внедрение технологии звонков без SIM-карты. Три сотовых оператора уже в процессе, сообщает РБК.

По словам гендиректора аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, технология eSim уже развивается в других странах. Но доступной остается лишь на некоторых телефонах. Владельцы таковых могут дистанционно переключаться с одного сотового оператора на другой, меняя на более выгодные тарифы.

Кусков отметил, что пока в России такая технология полной мере еще не действует. Однако три сотовых оператора уже в процессе, еще один планирует к ним присоединится.