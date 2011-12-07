В Татарстане лишили прав 28 чистопольских наркоманов

Чистопольская городская прокуратура выявила, что 29 местных жителей состоят на учете у врача-нарколога. Более того, они не единожды привлекались за употребление наркотиков к различной ответственности. И, несмотря на это, имеют действующие водительские права.

Так как этим гражданам по медицинским показаниям нельзя управлять транспортными средствами, прокуратура направила в суд исковые заявления о прекращении действия их водительских прав. Суд удовлетворил иски в отношении 28 человек. 29-ый доказал, что находится в длительной и стойкой ремиссии и снят с учета, сообщается на сайте прокуратуры РТ.