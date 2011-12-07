Жителей Татарстана осудят за рыбную ловлю

Жителям Зеленодольска грозят серьезные штрафы за незаконную ловлю рыбы. Как говорится в материалах дела, рассматриваемого Зеленодольской городской прокуратурой, мужчины в мае 2020 года на реке Свияга раскидывали сети.

Река Свияга является особо охраняемой природной территорией. Рыбаков обвиняют в незаконных действиях по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Ущерб водным биологическим ресурсам от этих противоправных действий оценен в 9610 рублей. Сейчас оба зеленодольца находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.