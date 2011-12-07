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«Водоканал» закупит средство для очистки воды

На эти нужды потратят более 103 млн рублей.
2988 тонн полиоксихлорида алюминия закупит МУП «Водоканал», гласит информация, размещенная на портале госзакупок. На эти цели предполагается потратить 103 млн 86 тыс. рублей. Отметим, что данный реагент необходим для очистки и кондиционирования питьевой воды.
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