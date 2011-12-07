Денежные выплаты и поиск работы: как татарстанцам получить помощь на основании соцконтракта?

Кто может претендовать на социальную помощь?

В первую очередь на социальную помощь могут претендовать малоимущие семьи, а также малоимущие одинокие граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в РТ.

Напомним, согласно постановлению Кабмина РТ, расчеты прожиточного минимума следующие: на душу населения — 9 955 рублей, для трудоспособного населения — 10 622 рубля, пенсионеров — 8 423 рубля, детей — 9 995 рублей.

Кроме того, получить социальную помощь могут и люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

На что предоставляется социальная поддержка по контракту?

Ирина Волынец отметила, что соцподдержка предоставляется людям, которые нуждаются в поиске работы, а также на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Помимо этого, такая мера поддержки направлена на помощь в ведении личного подсобного хозяйства и на реализацию иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Также граждане могут получить денежные выплаты, при чем как ежемесячные, так и единоразовые.

Сюда же входит и натуральная помощь: топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты.

Каким может быть размер выплат и пособий?

По словам Волынец, размер единовременной выплаты при оказании государственной социальной помощи определяется в пределах разницы между величиной прожиточного минимума малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) и среднедушевым доходом малоимущей семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) на день подачи заявления об оказании государственной социальной помощи.

Здесь стоит помнить, что минимальный размер единовременной выплаты не может быть меньше 100 рублей.

Она подчеркнула, что размер единовременной выплаты при оказании государственной социальной помощи составляет для одиноко проживающего гражданина 30 тыс. рублей, для семьи — 40 тыс. рублей.

«Размер единовременной выплаты при заключении социальных контрактов, направленных на реализацию мероприятий по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, по ведению личного подсобного хозяйства, устанавливается с учетом мероприятий программы социальной адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина), но не может превышать 75 тыс. рублей», — сказала Волынец.

Какие документы нужны?

— заявление, подписанное каждым совершеннолетним членом семьи;

— паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о браке;

— справка о заработной плате 2-НДФЛ, справка о размере пенсий и пособий по безработице и другие.

Для получения государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, с соответствующим заявлением необходимо обратиться в территориальный орган социальной защиты населения.