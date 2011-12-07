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Казгордума создала условия для для запуска в Казани самообложения

Нововведение поможет горожанам при желании самостоятельно вкладываться в решение городских проблем.

Казгордума создала условия для проекта, при котором каждый желающий житель города сможет вкладываться в решение городских проблем. Правовая основа для этого была утверждена депутатами на 9-й сессии.

В пояснительной записке Казгордумы говорится о том, что особенностью инициативных проектов является их финансирование не только из бюджетов разных уровней, но и при помощи добровольных взносов от граждан, которые напрямую заинтересованы в этом.

Также изменен порядок назначения и проведения опросов горожан по вопросам выдвижения инициативных проектов.

КВ
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