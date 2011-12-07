В час пик в Казани из общественного транспорта высадили 17 человек

Сегодня в Казани в час пик из общественного транспорта высадили 17 человек. Они отказались надеть маски. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

На остановке «Площадь Габдуллы Тукая» было проверено более 20 троллейбусов. Пассажиров без масок просили их надеть. Тех, кто не соглашался, пришлось высадить из транспорта — их оказалось 17 человек.

«Рейды по соблюдению требований Роспотребнадзора будут продолжаться», — предупредили в «Метроэлектротрансе».

Напомним, что из казанских трамваев ранее высадили 25 пассажиров, нарушивших масочный режим. Всего в столице Татарстана на всех видах общественного транспорта было выявлено 3 939 человек без масок.