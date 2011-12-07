Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В час пик в Казани из общественного транспорта высадили 17 человек

Пассажиры отказались надеть маски. 

Сегодня в Казани в час пик из общественного транспорта высадили 17 человек. Они отказались надеть маски. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

На остановке «Площадь Габдуллы Тукая» было проверено более 20 троллейбусов. Пассажиров без масок просили их надеть. Тех, кто не соглашался, пришлось высадить из транспорта — их оказалось 17 человек. 

«Рейды по соблюдению требований Роспотребнадзора будут продолжаться», — предупредили в «Метроэлектротрансе».

Напомним, что из казанских трамваев ранее высадили 25 пассажиров, нарушивших масочный режим. Всего в столице Татарстана на всех видах общественного транспорта было выявлено 3 939 человек без масок.

КВ
Лента новостей