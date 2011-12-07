В работе Tinder, Snapchat и Netflix произошли масштабные сбои

В работе Tinder, Netflix и Snapchat произошли масштабные сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе сервисов в основном наблюдаются в США. Так, например в 60% случаев пользователи Snapchat жалуются на сбои в приложении, 26% столкнулись с трудностями при соединении с сервером, а 13% заявили о проблемах с входом в аккаунт.

Помимо этого, перебои фиксируются в онлайн-сервисах Bank of America — второго крупнейшего банка США.

Напомним, вечером 4 октября произошел сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У пользователи возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов.