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В Зеленодольске в пожаре погибли два человека

Площадь пожара составила 12 кв. м.

В Зеленодольске из-за возгорания бани погибли два человека — мужчина 1985 и женщина 1988 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.  

Сообщение о пожаре поступило ночью 5 октября. На место происшествия выехало первое пожарно-спасательное подразделение и локализовало огонь к половине второго ночи. При разборе сгоревшей деревянной бани обнаружили два тела. 

Площадь пожара составила 12 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани на улице Фучика загорелась квартира из-за вещей на балконе.

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