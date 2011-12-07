В Зеленодольске в пожаре погибли два человека

В Зеленодольске из-за возгорания бани погибли два человека — мужчина 1985 и женщина 1988 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило ночью 5 октября. На место происшествия выехало первое пожарно-спасательное подразделение и локализовало огонь к половине второго ночи. При разборе сгоревшей деревянной бани обнаружили два тела.

Площадь пожара составила 12 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани на улице Фучика загорелась квартира из-за вещей на балконе.