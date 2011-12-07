Айрат Фаррахов и Владимир Леонов стали донорами по сдаче плазмы для лечения больных COVID-19

Депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов и глава Минспорта РТ Владимир Леонов стали донорами по сдаче плазмы для лечения больных COVID-19.

По словам Фаррахова, он совместно с коллегой пришли к такому решению, дабы показать татарстанцам на собственном примере, как можно оказать помощь другим людям. Он отметил, что «плазма граждан, которые перенесли заболевание, богата антителами, которые приводят к скорейшему выздоровлению».

Между тем он сообщил о том, что партия «Единая Россия» предлагает донорам передавать денежное вознаграждение, полученное за сдачу плазмы крови, в некоммерческие фонды. Эти деньги, как он говорит, правительство будет использовать для покупки расходных материалов и доставки крови в лечебные учреждения.

Главврач Республиканского центра крови Рамиль Тураев рассказал, что прежде чем проводить вирусинактивацию и отправлять в лечебное учреждение, добровольцы сдают первичные анализы. Только после получения отрицательных результатов и по истечении двух недель со второго тестирования можно прийти в центр крови.

Отмечается, что один донор может спасти троих пациентов. Всего у человека собирают 600 мл крови, где одному больному необходимо лишь 200 мл.