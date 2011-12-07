История Татарстана в вещах

Советское радио: день начинался с гимна страны

Когда мне было 15 лет, мы всей семьей побывали в гостях в городке на Волге, где родилась моя мама. Наступил день отъезда. Нас провожали с корзинами вишни, собранной у друзей в саду. Рейс теплохода «Метеор» на Казань был ранний, поэтому пришли пораньше, чтобы купить билеты. Любовались чудесным рассветом, утренней тишиной, которую нарушали лишь шлепавшаяся в борт дебаркадера волна да негромкий разговор отъезжавших. Вдруг грянул гимн Советского Союза — это включили радио в билетной кассе пришедшие на работу кассиры. Величественные звуки плыли над водой, над которой поднималось солнце, вписываясь в крики чаек и гудок проходившего парохода. Все это было так замечательно, что врезалось в память на всю жизнь.

В годы моего детства мы слушали радио по репродуктору в виде черной тарелки. Именно по нему я услышала о полете Гагарина в космос в 1961 году. Помню, была дома, вдруг радио смолкло, а через некоторое время начался странный перезвон. Бабушка испугалась — так во время войны начинались сводки Совинформбюро. Когда же в тот апрельский день диктор Юрий Левитан сообщил по радио о полете в космос Юрия Гагарина, нашему ликованию не было предела!

Вскоре вместо черной тарелки дома появился маленький громкоговоритель «Утро». Он устроен был так же, только дизайн иной. Это были хрущевские времена, люди въезжали в новые квартиры. Этот компактный громкоговоритель в 6 часов утра начинал вещание, проигрывался гимн СССР. В 12 часов ночи после гимна вещание прекращалось. Как правило, в квартирах тех лет громкоговоритель работал весь день, только звук делали то тише, то громче. В определенные утренние часы подключалось местное радиовещание — оно было на двух языках. Нередко передавали песни на татарском языке, часто звучала музыка Салиха Сайдашева.

А вот зимой школьники ждали, когда министерство образования сообщит по радио, что при температуре минус 25° Цельсия занятия в младших классах (с 1 по 4-й класс) отменяются. А при минус 30° и старшеклассники могли не ходить в школу. Вот это была радость! Всю неделю морозы, а они тогда четко знали свое «расписание»: Никольские, Рождественские, Сретенские. Бывало, что три-четыре дня из-за них пропускали школу. Бежали с санками на ближайшую горку и катались с нее, несмотря на мороз.

Когда я стала пионеркой, то, услышав по радио гимн, отдавала салют — вскидывала согнутую в локте правую руку с прямой кистью над головой. Именно таким жестом в зале Дома культуры мы приветствовали всей школой внос знамени дружины под звуки горнов и барабанов. Радио воспитывало в нас патриотизм и замечательными советскими песнями, которые звучали практически весь день. Позже во время застолья у кого-то на дне рождения или на демонстрации мы их с удовольствием пели.

По советскому радио шли передачи для всех возрастов. Для младших ребят — от пятилеток до пятиклассников — была «Радионяня». «Радионяня», «Радионяня» — есть такая передача!» — звучала ее заставка в эфире. И в веселой форме ведущие рассказывали ребятам, «что такое хорошо и что такое плохо». Помогали запоминать правила по русскому языку и вообще старались, «чтоб всем ребятам, всем трулялятам было веселей».

Утром по будням выходила в эфир юмористическая передача «Опять двадцать пять». В ней мы могли услышать новые песни, которые тогда исполняли молодые певцы. Эти песни Арно Бабаджаняна, Полада Бюльбюль-оглы напевали на переменках. Сильно потрясла меня в исполнении Эдиты Пьехи (а она тогда была одной из самых популярных певиц в Советском Союзе) песня «Огромное небо» о том, как летчики, спасая город, уводят падающий самолет в сторону леса: «Пускай мы погибнем, но город спасем». Никаких речей о патриотизме не надо было, достаточно только одной этой песни.

Вечером звучали позывные радиостанции «Юность». Мы слушали песни о новых городах и их строителях. После таких передач хотелось ехать в тайгу и строить эти города. Многие молодые так и поступали.

По радио передавали и классическую музыку, оперы и оперетты, причем подробно описывали декорации и костюмы на солистах. Помню, как меня, девочку 13 лет, потрясла «Иркутская история» Алексея Арбузова. Она звучала в передаче «Театр у микрофона». Такой спектакль воспитывал лучше всяких громких слов.

В 70-е годы был популярен радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Это были события и новости из 7 соседних республик Поволжья. Звучали народные песни, рассказывалось о достижениях тружеников села и производств…

В те годы уже были радиолы «Рекорд-61» или «Рекорд-66» — это совмещенные приемники с проигрывателем для пластинок. С помощью ручки на них можно было переключать одну станцию на другую, например, радиостанцию «Маяк» на «УКВ». На разных радиоволнах шли различные передачи. Такими приемниками люди ловили «Голос Америки» и радиостанцию «Свобода». Там передавали иную информацию о нашей стране, чем наше родное, доброе радио. Из кухни, где наш радиоприемник соседствовал с радиоточкой, брат перевел его в комнату к бабушке, которая несколько лет не вставала с дивана (отказали ноги), но радио слушала. Она очень любила это делать и пересказывала нам, только пришедшим с работы, что слышала днем. По радио в 80-е годы читали новые произведения советской литературы, было о чем поговорить.

Радио тех лет выполняло важную миссию — оно несло культуру в массы. Сколько слушателей с его помощью познакомились с операми нашими и зарубежными, классической литературой в исполнении выдающихся артистов. До каждого отдаленного уголка нашей страны доходила прекрасная речь дикторов, ставшая эталоном правильной русской речи. За это огромное спасибо тем, кто работал на радио!

Софья Хамидуллина, Казань

Уважаемые читатели!

Редакция хотела бы получить ваши рассказы о вещах, памятных многим татарстанцам, таких, например, как первые телевизоры, приемники, магнитофоны, радиола, патефон, велосипед, советские мотоциклы, мотороллеры и мопеды, гитара, гармонь, баян, аккордеон, балалайка, курай, губная гармошка, тетради с портретом маленького Володи Ульянова, авоська, ковер, стиральная машина (круглая), прибор для выжигания, вязаный круглый коврик, счеты, значки, безмен (рычажные весы), сифон, подстаканник, кирзовые сапоги, брюки клеш, прощайки, хрустальная посуда, торшер, игрушки, настольные игры, умывальник, лотерейные билеты (список можете дополнить сами).

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Редакция «Казанских ведомостей» совместно с Национальным музеем Республики Татарстан при поддержке Ассоциации музеев РТ в ноябре 2017 года дала старт новому проекту «ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА В ВЕЩАХ». Проект посвящен 100-летию ТАССР.

Предлагаем вам рассказать о вещах, в которых отразилось наше время, время ваших родителей, дедушек и бабушек. Это должны быть рассказы об обычных и необычных предметах, которые служили людям. Объясните своим современникам, какое значение имели эти вещи в те годы и для чего они были нужны. Это могут быть предметы как из новейшей истории республики, так и прошлых веков.

Если вещь сохранилась в вашей семье, можете проиллюстрировать свои воспоминания. Присылайте нам фотографии этих предметов по обычной почте (420066, Казань, а/я 231) и электронной (redkv@kazved.ru) или приносите эти вещи в редакцию по адресу: ул. Чистопольская, 5. Мы их сфотографируем и вернем сразу же вам.

Просим принять активное участие в акции «История Татарстана в вещах» сотрудников музеев.

Не забудьте написать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год): это существенно повысит ценность ваших воспоминаний. Обязательно укажите свои координаты для обратной связи: ФИО, домашний адрес или телефон, а также род занятий, возраст (кроме имени, эти сведения публиковаться не будут).

Итак, давайте сообща расскажем историю Татарстана в вещах! Они, самые беспристрастные свидетели времени, хранят энергетику и память о нашем прошлом.

Ведущая рубрики главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера ЯКУПОВА