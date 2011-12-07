Казанский Кремль: Не нужно закупаться лекарствами впрок

Татарстанцев просят перестать закупаться лекарствами впрок. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«К сожалению, мы фиксируем повышенный ажиотаж, когда люди закупаются препаратами впрок под страхом, что если вдруг они заболеют, лекарств не окажется. Такой наплыв покупателей приводит к тому, что часть препаратов в некоторых аптеках, действительно, отсутствует», — отметила Галимова.

Президент РТ Рустам Минниханов поручил проработать данный вопрос на встрече оперштаба с руководством государственных и частных аптек.

Галимова также напомнила жителям республики, что препараты нужно принимать только в соответствии с предписаниями врача. Употреблять лекарства в качестве профилактики не следует. Каждый пациент, болеющий как ОРВИ, так и коронавирусом, получает индивидуальную схему лечения, в зависимости от симптомов и состояния здоровья.