В Татарстане зарегистрировано 53 новых зараженных COVID-19

В Татарстане зарегистрировали плюс 53 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них три случая — завозные, 50 — контактные. Восемь человек госпитализировано, 45 получают лечение на дому», — отметили в штабе.

Один заболевший — несовершеннолетний, пятерым — от 18 до 30 лет, 23-м — от 30 до 50 лет, 10-ти — от 50 до 60 лет, девяти — от 60 до 70 лет, пятерым — от 70 до 80 лет.

Больше всего новых случаев по-прежнему выявлено в Казани — 40, четыре случая — в Зеленодольском районе, три случая — в Набережных Челнах, по одному случаю — в Верзнеуслонском, Дрожжановском, Лаишевском, Пестречинском, Сабинском и Сармановском районах.

Всего, по данным на 5 ноября, в Татарстане зарегистрировано 8649 случаев COVID-19. За все время выздоровели 7676 человек (+32 за сутки).