Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане наградили Людей года в телекоммуникациях и IT

Заместитель Премьер-министра – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов вручил награды победителям премии «Человек года-2014».
Он отметил, что в Татарстане развиваются отрасли телекоммуникаций и IT. Кроме того, по его словам, всеми номинантами премии была проделана большая работа, сообщает пресс-служба Мининформсвязи РТ.
КВ
Лента новостей