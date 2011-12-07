Почему родители казанских школьников стали игнорировать школьные кружки?

«Школьные кружки не актуальны?» - спросили мы у родителей и учителей МБОУ «Гимназия №36» Авиастроительного района Казани.- Нужно идти в ногу со временем. Появляются новые технологии, методики - так нужно использовать их в кружковой деятельности! Поэтому школьные кружки не будут интересны до тех пор, пока сами руководители не станут современней.- Такие школьные объединения расширяют кругозор, создают платформу для профориентации, как, например, робототехника и журналистика, укрепляют отношения между одноклассниками, ведь на занятиях нет разделения на отличников и ударников.- Школьные кружки - это удобно, но не всегда продуктивно. Сейчас моя дочь занимается со своими же одноклассниками и подругами волейболом. Но когда она ходила на музыку несколько лет назад, то за два года они выучили только две мелодии.- Одна из форм дополнительного образования в школе - это кружковая работа, которая заключается в организации досуга детей разной направленности. Кружками руководят учителя-предметники, которых учащиеся знают и любят. Они дают возможность реализовать себя, участвовать в мероприятиях разного уровня, развиваться.- Школьные кружки посещаются в большинстве до шестого класса, а уже постарше дети хотят заниматься тем, чем они собираются зарабатывать после университета или колледжа. Это, например, лингвистика, экономика и так далее. Раньше школа была центром развития, культуры, досуга, но сейчас и в ней кружки становятся платными.- Не пытайтесь сделать из своего сына или дочки робота: правой ногой он будет рисовать натюрморт, левой рукой плести из бисера, при этом петь и пританцовывать и конечно же быть отличником. Спросите ребенка, что хочет он, может быть, он сам спросит вашего совета. Основная роль в возрасте начальной школы как родителя, так и классного руководителя - увидеть и раскрыть таланты и способности наших детей.