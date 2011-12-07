Сотни сельских школьников Татарстана проходят обучение в проекте «Инженерная республика»

В Татарстане более 200 сельских школьников участвуют в проекте «Инженерная республика». Об этом рассказал во время прямого эфира по вопросам дошкольного и школьного образования глава Министерства образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин, сообщает портал ведомства.

Цель проекта — создать сеть инженерных школ для выявления и обучения талантливых детей, выбравших своей будущей профессией инженерно-техническую сферу деятельности.

Сейчас в проекте участвуют 5 районов Татарстана

«В перспективе планируется развитие онлайн-обучения для реализации проекта и в других муниципалитетах», отметил глава Минобрнауки РТ.

Программа онлайн-обучения будущих инженерных кадров для республики осуществляется в Татарстане в рамках федерального проекта «Современная школа».