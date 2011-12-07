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Зарипов: Я буду рад, если сыграю с сыном в одной команде

Сын капитана «Ак Барса» вернулся из Канады и играет за команду «Ирбис» в МХЛ.

Капитан казанского ХК «Ак Барс» Денис Зарипов мечтает сыграть с сыном в одной команде. Об этом хоккеист рассказал ИА «Татар-информ».

 «Я очень хорошо отношусь к династиям и буду рад, если Артур продолжит ее, но буду рад еще больше, если мы успеем сыграть в одной игре вместе в профессиональной команде», — заявил Зарипов.

Он также уточнил, что смотрит все матчи с участием сына, если сам в это время не играет.

Напомним, сын Дениса Зарипова Артур вернулся из Канады и сейчас играет за «Ирбис» в Молодежной хоккейной лиги. 

КВ
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